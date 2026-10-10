Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зоопсихолог рассказала, как выбрать полезный корм для кошек 0 354

В мире животных
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка
ФОТО: pixabay

Для кошек лучше выбирать корм с низким содержанием злаков, однако главным критерием остается реакция животного на еду. Об этом сообщила зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, в составе важно обращать внимание на количество мясных ингредиентов. При этом обилие злаков и искусственных добавок не позволяет назвать корм полезным. Если кошка ест с удовольствием, сохраняет нормальный вес и не имеет проблем со стулом, корм ей подходит, пояснила Капустина.

Она отметила, что полностью исключить риск присутствия вредных веществ в корме вряд ли получится. Она посоветовала выбирать продукт премиум-класса или холистик, поскольку это снижает вероятность навредить животному.

Выбор также зависит от возраста и состояния здоровья кошки, так как котятам нужно больше белка и кальция, а пожилым животным требуется меньше калорий. На упаковке обычно указывают возрастную группу и особые назначения, например для стерилизованных кошек или животных с чувствительным пищеварением.

×
#кошки #питание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кинолог объясняет, как сохранить хорошие отношения с собакой
Изображение к статье: Почему кошки могут интересоваться овощами, несмотря на их хищный характер?
Изображение к статье: Правда ли, что кенгуру выбрасывают детенышей из сумки в случае опасности?
Изображение к статье: Как определить, что ваша собака чувствует себя одинокой: советы экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мучения преподобного Харитона
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрей Сибига
В мире
3
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Porsche
В мире
Изображение к статье: Пожилые люди
Lifenews
Изображение к статье: Огород
Наша Латвия
Изображение к статье: Мучения преподобного Харитона
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрей Сибига
В мире
3
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео