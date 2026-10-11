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Полезные продукты для собак: советы по питанию 0 72

В мире животных
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Ответственный подход к рациону собаки способствует её долголетию.

 

Организм человека и собаки имеет значительные отличия, поэтому не все продукты подходят для питомцев. Чем можно угостить собаку?

Яйца

Куриные яйца являются отличным источником белка, необходимого для здоровья собаки. Они также содержат множество витаминов и минералов, которые способствуют улучшению состояния здоровья.

Тем не менее, не стоит увлекаться яйцами — угощайте питомца не чаще двух раз в неделю.

Морковь

Этот полезный овощ значительно улучшает зрение, поэтому морковь можно давать собаке на регулярной основе. Она также заботится о состоянии полости рта и помогает нормализовать работу органов ЖКТ.

Птица

Несмотря на пользу овощей, ягод и круп, основа рациона собаки должна состоять из мяса. Индейка и курица являются отличными вариантами.

Эти продукты способны улучшить здоровье вашего питомца.

Томаты

Томаты являются ценным источником антиоксидантов, но не все собаки охотно их едят. Эксперты рекомендуют предлагать небольшие кусочки помидоров в качестве угощения.

Не стоит давать этот овощ в больших количествах.

Яблоки

Яблоки — один из самых полезных фруктов для собак, поэтому несколько раз в неделю можно угощать своего питомца. Не забудьте тщательно мыть яблоки, а кожуру с домашних плодов удалять не обязательно.

Этот продукт способствует улучшению работы организма, поэтому яблоки стоит включить в рацион собаки.

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Редакция BB.LV
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