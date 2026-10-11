В первые выходные октября любители природы в Латвии зарегистрировали 111 597 птиц. В наблюдениях участвовали 284 человека, а мероприятия прошли в 14 местах по всей стране. Чаще всего встречались зяблики, скворцы и белолобые гуси. Наблюдения проходили в рамках международной инициативы EuroBirdwatch 2026, посвящённой осенней миграции птиц.

По данным Латвийского орнитологического общества, лидерами наблюдений стали зяблики - 30 649 особей. На втором месте оказались скворцы: участники зарегистрировали 23 918 птиц. Третью строчку заняли белолобые гуси - 19 034 особи.

Осенью многие птицы покидают места гнездования и отправляются в регионы с более благоприятными условиями для зимовки. Одни виды преодолевают тысячи километров, другие останавливаются в Латвии на время, чтобы отдохнуть и пополнить запасы энергии перед дальнейшим путешествием. Именно поэтому осенняя миграция - интересный период для наблюдений: состав птиц в разных местах может заметно меняться даже за несколько дней.

Участникам мероприятий удалось не только посчитать птиц, но и заметить интересные особенности их поведения.

“Этой осенью наблюдение за миграцией перелётных птиц дополнили необычные птичьи голоса: во время одного из мероприятий участники смогли услышать несколько воробьиных сычей - птиц 2026 года в Латвии. Также была замечена большая сорокопутка с маленьким грызуном в клюве,” — рассказала координатор Дней птиц и представитель Латвийского орнитологического общества Иева Вавилова.

Воробьиный сыч - небольшая сова. Несмотря на свои размеры, он является хищной птицей и охотится на мелких животных. Большая сорокопутка также питается мелкими позвоночными, в том числе грызунами.

Наблюдения в Латвии стали частью международной инициативы EuroBirdwatch. В первые выходные октября 2026 года к ней присоединились более 23 тысяч человек из Европы и Центральной Азии. Всего участники зарегистрировали свыше 4,8 миллиона птиц.

Инициатива проводится с 1993 года под руководством международной природоохранной организации BirdLife International. В Латвии мероприятия организует Латвийское орнитологическое общество совместно с природоохранными организациями, местными сообществами и другими партнёрами.

Участвовать в наблюдениях могут не только профессиональные орнитологи. Достаточно интересоваться природой и сообщать о замеченных птицах через специальные платформы, например “Dabas dati”. Такие сведения помогают исследователям собирать информацию о распространении видов и сезонной миграции.

Следующие Европейские дни наблюдения за птицами запланированы на 2 и 3 октября 2027 года. А пока осенняя миграция продолжается, у жителей Латвии остаётся возможность увидеть большие стаи перелётных птиц во время прогулок на природе.

Информацию и подробности можно посмотреть на сайте Латвийского орнитологического общества.