Когда кошка появляется в доме, члены семьи стремятся завоевать ее любовь.
Тем не менее, питомец часто не проявляет интереса к укреплению отношений с человеком.
Некоторые кошки выбирают одного члена семьи, демонстрируя любовь, симпатию и привязанность. Какие факторы влияют на этот выбор?
Специфика породы
Некоторые породистые кошки и даже уличные животные изначально настроены на глубокие отношения только с одним человеком. "Переубедить" питомца изменить свои предпочтения бывает сложно.
Однако в большинстве случаев такие "моногамные" кошки ведут себя хорошо и с другими членами семьи.
Уход и кормление
Многих удивляет, что кошки довольно равнодушно относятся к этому аспекту. Животные воспринимают уход и кормление как обыденные вещи.
Поэтому любить человека за заботу питомец не станет.
Особенности характера
Любители кошек знают, что невозможно найти двух одинаковых животных. У каждой кошки есть свой характер и даже личность.
Поэтому в рамках семьи питомец выбирает человека, максимально похожего на себя.
Отличная память
Эксперты утверждают, что многие кошки способны запоминать неподобающее отношение к себе. Это может стать решающим фактором при выборе "основного" владельца.
Поэтому обижать питомцев не стоит.
Оставить комментарий