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Факторы, влияющие на привязанность кошки к человеку 0 149

В мире животных
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Факторы, влияющие на привязанность кошки к человеку

Когда кошка появляется в доме, члены семьи стремятся завоевать ее любовь.

 

Тем не менее, питомец часто не проявляет интереса к укреплению отношений с человеком.

Некоторые кошки выбирают одного члена семьи, демонстрируя любовь, симпатию и привязанность. Какие факторы влияют на этот выбор?

Специфика породы

Некоторые породистые кошки и даже уличные животные изначально настроены на глубокие отношения только с одним человеком. "Переубедить" питомца изменить свои предпочтения бывает сложно.

Однако в большинстве случаев такие "моногамные" кошки ведут себя хорошо и с другими членами семьи.

Уход и кормление

Многих удивляет, что кошки довольно равнодушно относятся к этому аспекту. Животные воспринимают уход и кормление как обыденные вещи.

Поэтому любить человека за заботу питомец не станет.

Особенности характера

Любители кошек знают, что невозможно найти двух одинаковых животных. У каждой кошки есть свой характер и даже личность.

Поэтому в рамках семьи питомец выбирает человека, максимально похожего на себя.

Отличная память

Эксперты утверждают, что многие кошки способны запоминать неподобающее отношение к себе. Это может стать решающим фактором при выборе "основного" владельца.

Поэтому обижать питомцев не стоит.

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