Устрицы не только укрепляют дно, но и очищают воду от загрязнений, способствуя развитию морской растительности.

В США ученые начали укрепление берегов залива Сан-Диего в Калифорнии с помощью бетонных конструкций, которые служат основой для устричных рифов.

Каждое из таких сооружений весит 135 килограммов и состоит из смеси цемента, песка и измельченных раковин моллюсков. Этот компонент привлекает живых устриц, которые прикрепляются к объектам и образуют свои колонии.

Примерно через год эти полые бетонные шары покрываются множеством ракушек и илом.

По словам директора по охране окружающей среды в порту Сан-Диего Эйлин Махер, рифы защищают берега от эрозии, а моллюски, населяющие их, фильтруют воду и поддерживают морскую экосистему.

Одна устрица может фильтровать около 190 литров воды в день, что делает ее менее мутной и способствует развитию подводной растительности.

Моллюски и водоросли также являются важными источниками пищи для 80 видов рыб и 300 видов птиц, обитающих в районе залива Сан-Диего.

Проект по созданию устричных рифов стоимостью $1,3 млн рассчитан на пять лет. Аналогичные системы также были внедрены в Сан-Франциско и Нью-Йорке.