Исследования показывают, что внешнее сходство собак и их хозяев может быть связано с характером владельца. Психологи утверждают, что при выборе питомца люди подсознательно ищут кого-то, похожего на себя.

Психологи сделали вывод, что при выборе питомца люди на подсознательном уровне ищут кого-то, похожего на них самих.

Новое исследование, проведенное крупнейшим британским клубом собаководства The Kennel Club, подтвердило, что в выборе собак играет роль не только внешний вид, но и характер. Исследователи опросили 1500 владельцев 16 популярных пород и пришли к выводу, что поведение питомцев очень похоже на поведение их хозяев.

Билл Ламберт, глава отдела здравоохранения и социального обеспечения The Kennel Club, отметил: "Многие говорят, что выбирают домашнего питомца сердцем, а не разумом. Это поразительно: люди подсознательно влюбляются в породы собак с характером, соответствующим их собственному".

Вот что может рассказать о вас порода вашей собаки.

Джек-рассел-терьер: верность и преданность

Эти собаки известны своим дружелюбным характером. Среди их владельцев можно встретить многих знаменитостей, таких как Пол Маккартни и Серена Уильямс. Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла также являются счастливыми обладателями джеков-расселов, одного из которых они взяли из приюта.

Исследование показало, что у владельцев этих собак доминируют пять черт личности: верность, преданность, дружелюбие, надежность и умение слушать собеседника.

Бордер-терьер: очарование и жизнерадостность

Эти активные и веселые охотничьи собаки обладают высоким интеллектом и дружелюбным характером. Они общительны и могут стать отличными партнерами для детей и пожилых людей.

Хозяев бордер-терьеров характеризуют как веселых и жизнерадостных людей с потрясающей харизмой.

Кокер-спаниель: любовь к творчеству и семье

Самый известный кокер-спаниель Британии живет у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Они завели его в 2012 году, и этот любимец семьи часто появляется на их снимках. Эту породу также любят Опра Уинфри и Шарлиз Терон.

Владельцы кокер-спаниелей, как правило, очень любознательные и творческие натуры, стремящиеся быть полезными и ставящие семью на первое место.

Золотистый ретривер: позитив и стабильность

Эта порода считается одной из самых дружелюбных и идеальна для семей с маленькими детьми. Ретриверы также известны своим высоким интеллектом.

Согласно исследованию, владельцы ретриверов эмоционально стабильнее, позитивнее и счастливее, чем обладатели других пород.

Стаффордширский бультерьер: нежность и заботливость

Несмотря на опасения многих, считающих этих собак агрессивными, стаффы на самом деле очень ласковые. В Великобритании их называют собаками-нянями, так как они терпеливы с детьми.

Хозяева стаффордов, как и их питомцы, являются ласковыми и заботливыми людьми, которым можно доверять.

Померанский шпиц: творчество и свободолюбие

Эта популярная декоративная порода была любимицей королевы Виктории и быстро завоевала популярность благодаря своему милому внешнему виду и экстравертному характеру.

Владельцы померанских шпицев, как правило, являются страстными, творческими и свободолюбивыми натурами.

Лабрадор: дружелюбие и общительность

Среди поклонников этой породы можно встретить таких знаменитостей, как Дрю Бэрримор, Энн Хэтэуэй и Арнольд Шварценеггер. Лабрадор считается универсальной породой: он может быть поводырем, другом семьи и служебным псом.

Как отмечают в клубе собаководства, лабрадора чаще всего выбирают дружелюбные люди, которые любят быть душой компании.

Такса: надежность

Эти собаки популярны во всем мире и легко содержатся в домашних условиях, хотя их характер может быть сложным. Владельцы такс, как правило, характеризуются как надежные люди, на которых можно положиться.

Немецкая овчарка: отзывчивость

Эти собаки завоевали всемирную любовь во время Первой мировой войны благодаря своей храбрости и темпераменту. Позднее овчарки проявили себя в качестве собак-поводырей и охранников, они очень послушны и дисциплинированы.

Хозяева немецких овчарок, как правило, готовы помочь людям, попавшим в беду.