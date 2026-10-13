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Драка барсука и ежа прославила Айзпуте в Латвии и за ее пределами 0 610

В мире животных
Дата публикации: 13.10.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: майка с ежиком

После разлетевшейся истории о произошедшей в Айзпуте схватке барсука и ежа местные жители и самоуправление ощутили повышенный интерес к этому городу, сообщает TV Kurzeme.

После разлетевшейся истории о произошедшей в Айзпуте схватке барсука и ежа местные жители и самоуправление ощутили повышенный интерес к этому городу. Местные уже начали популяризировать родное место, создавая футболки и сумки с особым дизайном. Планируется также создать специальный объект окружающей среды.

История о конфликте барсука и ежа получила известность не только в Латвии, но и за ее пределами. Местные жители получили звонки от друзей и родственников из разных стран мира и считают, что сейчас самое время работать над популярностью города.

«Нам рассказывали, что звонили даже из Америки, потому что какое-то радио в США передало эту новость», — сообщила представитель самоуправления Южнокурземского края Кристине Пасторе.

Жители Айзпуте начали мыслить творчески — как использовать историю себе во благо. Одна из идей — создать объект окружающей среды, изображающий агрессора-барсука и пострадавшего ежа. Уже есть даже смета скульптуры, планируется обратиться к местному скульптору Гатису Селдериньшу.

«Поскольку жители звонят и говорят, что с большим удовольствием пожертвовали бы и софинансировали эту идею, мы, совет жителей Айзпуте, планируем обратиться к активным предпринимателям и попросить о пожертвовании для реализации», — рассказала представитель совета жителей Айзпуте Ивета Клевцова.

В свою очередь Кристине, чье хобби — машинная вышивка, использует остроумную историю для создания сумок для покупок. Пока сумки с вышитыми барсуком и ежом делаются как подарки друзьям, но если будет спрос, возможно, будет делать и на заказ.

«Я знаю, кому подарю эту сумку — смелому полицейскому, который их разнял», — сказала жительница Айзпуте Кристине Арениеце.

По дизайну местной художницы Герды Шмите под брендом Better Together на заказ изготавливаются футболки шелкотрафаретной печатью. Главной ценностью здесь считают аутентичность истории и ее реальную связь с Айзпуте.

«Эта история пришла к нам совершенно случайно, неожиданно. Нам друзья в основном писали: ну что там с футболкой с барсуком, как успехи? И тогда мы поняли, что надо что-то делать. Так и родился этот дизайн с барсучком и ежиком», — рассказала представитель бренда Better Together Линда Лусе.

«Пишут не только айзпутчане, но и из других городов Латвии, и даже из Риги писали люди, что хотят приехать и специально купить футболку», — добавила представитель бренда Арита Гутмане.

Тем временем житель ставшего знаменитым дома Мартиньш говорит, что есть и другие идеи.

«Думаю, если я этого барсука наконец поймаю, то будет настойка из барсучьих желез, потому что этот барсук меня разозлил своей кражей винограда», — заявил винодел Мартиньш Сантс.

Посещает ли Южнокурземский край благодаря этому событию больше туристов, сейчас точно сказать нельзя. Однако в социальных сетях новость про айзпутского барсука и ежа набрала почти 200 тысяч просмотров за неделю.

«Я не знаю, есть ли в Латвии хоть одно место, где не знают, где находится Южное Курземе, где Айзпуте. Спасибо барсуку и ежу, какова бы ни была их судьба», — заявила представитель самоуправления Южнокурземского края Кристине Пасторе.

В СМИ появилась анимация, созданная с помощью искусственного интеллекта.

Когда удастся реализовать объект окружающей среды, увековечивающий знаменитостей — барсука и ежа, — жители Аизпуте пока не знают.

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#туризм #животные #искусство #социальные сети #творчество
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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