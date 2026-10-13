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Глобальное потепление и его влияние на поведение приматов 0 29

В мире животных
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глобальное потепление и его влияние на поведение приматов

Изменение климата может привести к тому, что обезьяны и лемуры начнут спускаться с деревьев на землю.

 

Повышение температуры заставляет приматов искать тень и воду на лесной подстилке, согласно исследованию, проведенному учеными из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего (США).

Обезьяны могут столкнуться с нехваткой пищи и увеличением взаимодействия с людьми и домашними животными. Проводя больше времени на земле, некоторые приматы могут помочь смягчить последствия деградации лесов и изменения климата. Однако для менее адаптируемых видов это может стать вопросом выживания. Необходимы быстрые и эффективные стратегии сохранения, как отметил доктор Тимоти Эппли, ведущий автор исследования.

Это исследование было выполнено в сотрудничестве с 118 соавторами из 124 научных учреждений по всему миру. «Исследование началось с обсуждения среди коллег о том, что мы заметили, как определенные популяции древесных приматов проводят больше времени на земле», — пояснил Тимоти Эппли.

Международная команда проанализировала более 150 тыс. часов наблюдений за 47 видами обезьян и лемуров в 68 местах их обитания в Северной и Южной Америке, а также на Мадагаскаре. Выяснилось, что приматы, которые едят меньше фруктов и живут в больших социальных группах, с большей вероятностью спустятся на землю. Ряд видов, обитающих в более жарких условиях с меньшим количеством тени, также могут перейти с деревьев на землю.

По мнению исследователей, многие приматы уже живут в раздробленной и сильно нарушенной среде с ограниченным количеством пищи. С ухудшением изменения климата приматы будут вынуждены придерживаться более общей диеты и жить большими группами на лесной подстилке. Интересно, что популяции обезьян, находящиеся ближе к людям, с меньшей вероятностью переселятся на землю, как сообщает The Daily Mail. Эксперты предупреждают, что переход с деревьев на землю может подвергнуть обезьян и лемуров опасности.

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