Стресс не является исключительно человеческим состоянием: собаки также могут испытывать постоянное нервное напряжение.
Стресс негативно сказывается на психологическом состоянии животного и может повредить его здоровью. Какие признаки стресса у собак являются наиболее очевидными?
Зуд
Собака может начать постоянно чесаться из-за нервного напряжения. При этом осмотр на наличие паразитов или аллергической реакции не даст результатов.
В некоторых случаях животное может расчесывать себя до крови.
Навязчивое внимание к шерсти
Собака в состоянии стресса часто вылизывается. При этом отсутствуют объективные причины, которые могли бы объяснить такое поведение.
Важно выяснить, что именно беспокоит вашего питомца.
Странное поведение
В стрессовой ситуации питомец может вести себя необычно. Эксперты отмечают, что собака может начать справлять нужду в квартире, хотя ранее проблем с выгулом не наблюдалось.
Также пес может поедать несъедобные предметы, выглядеть подавленным и тихим.
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