Стресс не является исключительно человеческим состоянием: собаки также могут испытывать постоянное нервное напряжение.

Стресс негативно сказывается на психологическом состоянии животного и может повредить его здоровью. Какие признаки стресса у собак являются наиболее очевидными?

Зуд

Собака может начать постоянно чесаться из-за нервного напряжения. При этом осмотр на наличие паразитов или аллергической реакции не даст результатов.

В некоторых случаях животное может расчесывать себя до крови.

Навязчивое внимание к шерсти

Собака в состоянии стресса часто вылизывается. При этом отсутствуют объективные причины, которые могли бы объяснить такое поведение.

Важно выяснить, что именно беспокоит вашего питомца.

Странное поведение

В стрессовой ситуации питомец может вести себя необычно. Эксперты отмечают, что собака может начать справлять нужду в квартире, хотя ранее проблем с выгулом не наблюдалось.

Также пес может поедать несъедобные предметы, выглядеть подавленным и тихим.