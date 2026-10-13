Тараканы считаются одними из самых выносливых насекомых. Долгое время считалось, что они могут пережить людей и другие виды даже после ядерной войны. Однако ученые развенчали этот миф.

Профессор Тилман Рафф из Школы народонаселения и глобального здравоохранения в Мельбурне (Австралия), лауреат Нобелевской премии, который изучает последствия ядерных взрывов для здоровья и окружающей среды, заявил, что нет доказательств того, что тараканы выжили после ядерных взрывов в Японии. В 2012 году был проведен эксперимент, в ходе которого тараканов подвергли воздействию радиоактивного материала. Результаты показали, что насекомые выживали дольше, чем люди, но также погибали при экстремальных уровнях радиации.

Тем не менее, эксперты считают, что результаты этого теста не являются окончательными. В ходе эксперимента проверялось только то, как долго тараканы могут жить после воздействия радиации, но не была изучена способность тараканов производить жизнеспособные яйца, что является ключевым для выживания их вида, пояснили биологи.

Как сообщает Newsweek, ученые заинтересовались, смогут ли тараканы пережить даже ядерную войну, после того как был найден ранее считавшийся вымершим вид этих насекомых. Его повторное открытие — еще один пример живучести тараканов. Речь идет о бескрылом древесном таракане, который обитал на австралийском острове Лорд-Хау и был замечен в последний раз более 80 лет назад. Эксперты считали, что этот вид полностью вымер. Это всего лишь один из 4600 видов тараканов на Земле, многие из которых известны как домашние и сельскохозяйственные вредители.

По словам исследователя-энтомолога Пола Эгглтона из Лондонского музея естественной истории, тараканы и большинство насекомых менее подвержены воздействию радиоактивности, чем млекопитающие, поскольку у них медленные клеточные циклы. Более того, тараканы могут питаться чем угодно, что потенциально позволяет им пережить ядерную катастрофу.

Эксперт по экологии Тимоти Муссо добавил, что организмы, которые защищены от основного воздействия радиации и быстро размножаются, лучше всего справятся с катастрофическими событиями. Эти организмы, вероятно, обитают глубоко под землей или на дне океанов.