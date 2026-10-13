Для кошек лучше выбирать корм с низким содержанием злаков, однако главным критерием остается реакция животного на еду. Об этом сообщила зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, в составе важно обращать внимание на количество мясных ингредиентов. При этом обилие злаков и искусственных добавок не позволяет назвать корм полезным. Если кошка ест с удовольствием, сохраняет нормальный вес и не имеет проблем со стулом, корм ей подходит, пояснила Капустина.

Она отметила, что полностью исключить риск присутствия вредных веществ в корме вряд ли получится. Она посоветовала выбирать продукт премиум-класса или холистик, поскольку это снижает вероятность навредить животному.

Выбор также зависит от возраста и состояния здоровья кошки, так как котятам нужно больше белка и кальция, а пожилым животным требуется меньше калорий. На упаковке обычно указывают возрастную группу и особые назначения, например для стерилизованных кошек или животных с чувствительным пищеварением.