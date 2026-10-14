Птицы обладают уникальной способностью свободно вращать головой благодаря особенностям соединения их позвоночника с черепом. У них имеется один затылочный мыщелок, в отличие от двух, как у млекопитающих. (Мыщелок — это шарообразная часть кости, которая входит в углубление другой кости, образуя сустав.) Кроме того, у птиц длинная и гибкая шея, содержащая от 11 до 23 подвижных позвонков.

Наивысший предел вращения достигается у совы: ее голова может поворачиваться примерно на 270 градусов в каждую сторону. Таким образом, общий диапазон вращательных движений совиной головы составляет полтора полных оборота.