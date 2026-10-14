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Можно ли гладить собаку по голове: важные моменты 0 321

В мире животных
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли гладить собаку по голове: важные моменты

Многие люди при встрече с незнакомой собакой стремятся установить контакт и подружиться.

 

Поэтому некоторые могут попытаться погладить пса.

Однако не все знают, стоит ли трогать голову животного.

Почему не рекомендуется гладить собаку по голове

Для человека такой жест является дружелюбным: мы часто показываем любовь, заботу и внимание именно так. Но собака воспринимает этот сигнал иначе.

У диких собак и волков есть своя система знаков. Если кто-то хочет продемонстрировать доминирование, он ставит лапу на голову соперника, что означает, что тот побежден.

В отношениях с человеком собаке не хочется постоянно напоминать о своем зависимом положении. Поэтому незнакомую собаку не следует гладить по голове.

Эксперты считают, что в некоторых случаях такой жест может быть допустим. Если ваша собака нормально реагирует на подобное внимание, то можно иногда поглаживать ее по голове.

Как понять, что животному не нравится ваше внимание

Собака не может прямо сказать, что ей не нравится ваше поведение. Однако можно обратить внимание на ее внешний вид. Если вы заметили, что животное прижимает хвост и уши, то, вероятно, стоит прекратить гладить его по голове.

Некоторые собаки могут даже разозлиться и попытаться укусить. Поэтому лучше выбирать другие места для поглаживаний: шею, холку, грудную клетку, живот или подбородок.

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