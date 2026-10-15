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Что происходит, если змею кусает другая змея? 0 94

В мире животных
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит, если змею кусает другая змея?

Это зависит от видов змей.

 

Многие ядовитые змеи имеют низкую чувствительность к своему собственному яду. Например, кровь гадюк содержит вещества, которые препятствуют действию их собственного токсина.

Яд кобр блокирует определенные рецепторы у жертвы, но в их собственных рецепторах присутствует дополнительная молекула сахара, которая мешает связыванию рецептора с токсином. Однако большие дозы собственного яда могут представлять опасность для самой кобры. В отличие от них, гремучие змеи полностью чувствительны к своему яду и стараются избегать использования ядовитых зубов в борьбе с сородичами.

Кроме того, все змеи чувствительны к ядам, отличным от их собственного. Например, самая большая ядовитая змея в мире — гамадриад, или королевская кобра — питается преимущественно другими видами змей, включая ядовитых, убивая их своим ядом.

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