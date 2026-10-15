1. Кошки не потеют всем телом, как люди. Пот у них выделяется только на подушечках лап.

2. Самые маленькие кошки — представители индийской рыжей пятнистой породы, обитающие в Шри-Ланке. Их вес в среднем составляет полтора килограмма, а размер — около 15 сантиметров.

3. Кошки дальнозорки. Они хорошо видят объекты на расстоянии, но мелкие предметы вблизи могут видеть нечетко.

4. В Англии кошек используют для охраны пищевых складов и зернохранилищ. Одна кошка, ловящая мышей, может спасти до 10 тонн зерна за год.

5. Домашние кошки не общаются друг с другом с помощью мяуканья. Эти звуки они используют только для общения с людьми.

6. В скелете кошки на 40 костей больше, чем в скелете человека.

7. Уникальный рисунок кожи на носу у кошки такой же, как и отпечатки пальцев у человека.

8. Кошки плохо различают вкус еды и не имеют рецепторов для сладкого.

9. В отличие от человека, кошки способны производить аскорбиновую кислоту в клетках своего организма.

10. Кошки спят от 16 до 20 часов в день, а треть времени, когда они не спят, тратят на уход за собой.