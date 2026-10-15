Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) стали частью международной научной группы, которая восстановила историю эволюционного разделения животных и грибов. У них действительно был общий предок, живший около миллиарда лет назад, сообщает Nature.

Ученые идентифицировали несколько простейших одноклеточных организмов, которые генетически оказались наиболее близки к общему предку животных и грибов. Расшифровка их генома помогла выявить ключевые пути генетических трансформаций, происходивших в ходе эволюции.

Исследование проводилось с использованием технологии высокопроизводительного секвенирования ДНК. Результаты показали, что генетическая история животных была гораздо более сложной и разнообразной. Их предки быстро начали накапливать гены, что впоследствии позволило создать многоклеточные структуры. Геном животных активно расширялся, а гены приобретали дополнительные функции.

Предки грибов, напротив, пережили значительные генетические потери, и их геном долгое время оставался относительно стабильным. Однако они развили активный обмен веществ, что позволило им адаптироваться к самым необычным средам обитания.

Ученые отметили, что данное исследование помогает лучше понять генетические механизмы клеточного поведения и взаимодействия во время развития и формирования органов. Нарушения этих механизмов могут приводить к раковым заболеваниям.