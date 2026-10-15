Ученые выяснили, почему хохлатые пингвины, откладывающие два яйца, бросают первое и высиживают только второе, которое появляется через пять дней. Это стратегия выживания вида, сообщает Naked Science.

Большие хохлатые пингвины (Eudyptes sclateri) избавляются от еще не вылупившегося первенца различными способами: яйцо может выкатываться из гнезда, разбиваться или съедаться, но чаще всего зародыш просто погибает от холода, так как его не высиживают.

За вторым яйцом пингвины тщательно ухаживают — птенец появляется практически всегда. Ученые полагают, что такая стратегия помогает в условиях нехватки пищи обеспечить выживание самого перспективного потомка.

Первое яйцо формируется в организме самки, когда она еще находится в море, направляясь к местам гнездования, поэтому оно небольшое. Второе яйцо, уже на суше, крупнее, что увеличивает шансы на выживание вылупившегося птенца.

Кроме стратегии выживания, интересны и гормональные изменения в организмах пингвинов. Во время откладки яиц уровень тестостерона у самок почти такой же, как у самцов, вероятно, для успешной защиты гнездового участка от другой пары. Затем, когда самец начинает заботиться о кладке, уровень гормона у самок снижается.

Хохлатые пингвины являются одними из самых малоизученных видов. Они размножаются только на островах к юго-востоку от Новой Зеландии, вдали от цивилизации. Несмотря на это, с 1950-х годов численность этих птиц сократилась примерно наполовину, и сейчас они находятся в списке вымирающих видов.