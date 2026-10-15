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Печалька: птицы начали забывать свои песни 0 92

В мире животных
Дата публикации: 15.10.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: певчая птица

Певчие птицы по всему миру начинают забывать привычные мелодии, из-за чего некоторым самцам становится сложнее найти пару. Как передает The Guardian, учёные пытаются восстановить утраченные трели и рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для обучения пернатых.

Певчие птицы по всему миру начинают забывать привычные мелодии, из-за чего некоторым самцам становится сложнее найти пару. Как передает The Guardian, учёные пытаются восстановить утраченные трели и рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для обучения пернатых.

Необычный эксперимент уже провели в Буэнос-Айресе. Аргентинские физики воссоздали с помощью компьютерной модели песню рыжешейного воробья, которую местные особи исполняли ещё в 1960-х годах. Мелодию восстановили по старым рукописным записям исследователей, поскольку со временем она исчезла из репертуара обитателей городского парка. Менее чем через три месяца после воспроизведения звуков один из самцов начал повторять отдельные фрагменты забытого мотива.

Проблема затрагивает прежде всего виды, которые перенимают вокальные навыки у взрослых сородичей. Таких среди примерно 10 000 разновидностей птиц насчитывается около 4 000. Обычно птенцы учатся у отцов и соседей, постепенно осваивая характерные для своей местности диалекты. Однако из-за сокращения популяций молодняк всё чаще остаётся без наставников, начинает издавать непривычные звуки или копировать чужие голоса.

Для самцов подобные ошибки могут обернуться неудачами в личной жизни. Самки предпочитают партнёров, способных исполнять сложные и последовательные композиции, характерные для своего вида и территории. Кроме того, качественное пение помогает защищать участок от соперников и может свидетельствовать о хорошей физической форме потенциального избранника.

Другой эксперимент состоялся в Австралии, где учёные пытались восстановить традиционные песни медососов-регентов. Численность этих редких птиц в дикой природе сократилась примерно до 250 особей, поэтому часть молодняка выращивали в зоопарках. Общения всего с двумя самцами, родившимися на воле, оказалось достаточно, чтобы воспитанники освоили необходимые мелодии. Позднее они сами начали передавать полученные навыки следующему поколению.

Похожую работу проводили с овсянками-цирлами, которых переселили из английского Девона в Корнуолл. Поначалу их вокал был бедным, писклявым и медленным, заметно отличаясь от привычного звучания. Однако спустя восемь лет разнообразие трелей восстановилось. При этом специалисты отмечают, что подобный результат возможен не у всех видов, поскольку способность осваивать новые сочетания звуков зависит в том числе от врождённых особенностей.

Главная трудность заключается в том, что обычные аудиозаписи не всегда заменяют живого учителя. Некоторым птенцам необходимо взаимодействовать со взрослой особью, однако содержание диких наставников в неволе вызывает стресс и создаёт риск распространения заболеваний.

Поэтому исследователи допускают, что в будущем их роль сможет выполнять искусственный интеллект, обеспечивающий обучение в режиме реального времени. Одновременно биологи призывают сохранять записи местных птичьих диалектов, которые однажды могут понадобиться для восстановления исчезнувших песен

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#зоопарк #наука #экология #искусственный интеллект #птицы #обучение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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