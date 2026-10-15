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Почему перелетные птицы могут путешествовать через океан? 0 111

В мире животных
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему перелетные птицы могут путешествовать через океан?

Перелетные птицы способны преодолевать океаны.

 

Для большинства птиц длительный полет является сложной задачей. Перелет через океан потребовал бы от них нескольких суток непрерывного нахождения в воздухе. Поэтому даже относительно небольшие моря, такие как Балтийское или Черное, птицы предпочитают облетать вдоль береговой линии или пересекать в самых узких местах, например, Средиземное море между Сицилией и Тунисом. Кроме того, вдали от берегов птицы не могут ориентироваться по наземным объектам.

Тем не менее, океаны не являются непреодолимым препятствием для птиц. Рекордсменом в этом плане можно считать малого веретенника (на фото): гнездящаяся на Аляске популяция этих куликов во время миграции пересекает почти весь Тихий океан, добираясь до своих зимовок в Новой Зеландии.

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