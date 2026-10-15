Для большинства птиц длительный полет является сложной задачей. Перелет через океан потребовал бы от них нескольких суток непрерывного нахождения в воздухе. Поэтому даже относительно небольшие моря, такие как Балтийское или Черное, птицы предпочитают облетать вдоль береговой линии или пересекать в самых узких местах, например, Средиземное море между Сицилией и Тунисом. Кроме того, вдали от берегов птицы не могут ориентироваться по наземным объектам.

Тем не менее, океаны не являются непреодолимым препятствием для птиц. Рекордсменом в этом плане можно считать малого веретенника (на фото): гнездящаяся на Аляске популяция этих куликов во время миграции пересекает почти весь Тихий океан, добираясь до своих зимовок в Новой Зеландии.