В регионах обитания слонов жители давно замечают этот необычный феномен. Ученые нашли ему объяснение!

Представьте, что вы живете в сельской местности Индии или, скажем, в Зимбабве. Ситуация, в общем, не из лучших, но вскоре станет еще хуже.

Вы трудитесь, собирая рис или кукурузу, и в вашей жизни мало культурных развлечений или даже простого отдыха. Однажды в жаркий полдень вы решаете немного расслабиться и вздремнуть под деревом.

Все идет прекрасно, пока вы не просыпаетесь от странного ощущения: кто-то касается вас мягким хоботом и начинает накрывать ветками и пальмовыми листьями! Это неожиданное событие даже для жителя Индии или Зимбабве.

Тем не менее, подобные случаи неоднократно фиксировались в местах обитания диких слонов. Когда эти животные видят человека, неподвижно лежащего под деревом, они подходят, касаются его хоботами и начинают заваливать ветками. Недавно ученые решили разобраться, в чем же дело.

Опытные слоноведы проанализировали поведение этих животных и пришли к выводу, что слоны поступают со спящими под деревом людьми так же, как они ведут себя с мертвыми сородичами!

Слоны — единственные животные, у которых существует ритуал погребения, связанный со смертью. Вся семья слонов прощается с умершим сородичем, трогая его хоботом, а затем накрывает его ветками...