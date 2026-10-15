Только те, что не живут с людьми.

Постельные клопы (род Cimex) не приносят никакой пользы, так как являются паразитами. Однако в отряде клопов (полужесткокрылых) существуют полезные виды, в основном хищники, которые уничтожают вредителей растений.

Тараканы, которые обитают в человеческих жилищах, также не приносят пользы. Тем не менее, их легко разводить и содержать, поэтому их используют в качестве подопытных животных, а также как корм для мелких рептилий и хищных насекомых.

Свободно живущие виды тараканов играют важную роль в поддержании экологического баланса природных сообществ. Например, предполагается, что без их участия в пищевой цепочке на Земле мог бы нарушиться круговорот азота.