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Приносят ли пользу тараканы и клопы? 0 100

В мире животных
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приносят ли пользу тараканы и клопы?

Только те, что не живут с людьми.

 

Постельные клопы (род Cimex) не приносят никакой пользы, так как являются паразитами. Однако в отряде клопов (полужесткокрылых) существуют полезные виды, в основном хищники, которые уничтожают вредителей растений.

Тараканы, которые обитают в человеческих жилищах, также не приносят пользы. Тем не менее, их легко разводить и содержать, поэтому их используют в качестве подопытных животных, а также как корм для мелких рептилий и хищных насекомых.

Свободно живущие виды тараканов играют важную роль в поддержании экологического баланса природных сообществ. Например, предполагается, что без их участия в пищевой цепочке на Земле мог бы нарушиться круговорот азота.

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