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Десять слов, которые вызывают у собак восторг (по данным исследований) 0 192

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Британские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, какие слова вызывают у собак особую реакцию.

Ученые провели исследование, в котором участвовали около 5000 собаковладельцев. Они собрали список слов, которые владельцы чаще всего используют в общении с собаками. Затем в лаборатории было проведено тестирование с 150 собаками различных пород, размеров и возрастов, у которых замеряли сердцебиение при произнесении различных команд и восклицаний.

В результате исследования было выявлено около 15 слов, которые вызывают особую реакцию у собак. Мы выделили десять самых популярных из них.

На первом месте находится слово «гулять». При его произнесении пульс собак поднимался до 156 ударов в минуту. Некоторые владельцы отмечали, что их собаки так бурно реагируют на это слово, что им приходится произносить его по буквам, когда общаются с другими членами семьи.

На втором месте слово «кушать/есть/корм», которое означает, что пришло время покормить собаку. Пульс при этом увеличивался до 152 ударов в минуту, что на 32% выше стандартного сердцебиения.

Третье место занимает слово «вкусняшка/лакомство», которое также вызывает у собак положительные эмоции.

На четвертом месте слово «можно», которое в английском языке звучит как «get it». Эта команда разрешает собаке бежать за интересующим предметом, и пульс при этом составляет 150 ударов в минуту.

Пятое место занимает команда «Принеси!» или «Апорт!», которая также вызывает у собак радостные эмоции.

Слово «игрушка» или фраза «Где твоя игрушка?» вызывает восторг у собак и пульс на уровне 144 ударов в минуту.

На седьмом месте находится фраза «Хороший мальчик!», которая нравится собакам и вызывает пульс в 139 ударов в минуту.

Следом идет фраза «Что это?», когда хозяин сам приносит игрушку и не знает, что с ней делать. Это вызывает пульс в 135 ударов в минуту.

На предпоследнем месте в списке находится кличка собаки, которая набрала 128 баллов.

На последнем, десятом месте команда «Ищи!», которая предполагает увлекательную игру, вызывает пульс в 124 удара в минуту.

Также было установлено, что слово «домой» является наименее любимым у собак, так как оно вызывает замедление пульса на 13%.

Наиболее эмоционально реагируют на слова человека следующие породы собак: французские бульдоги, бигли, ротвейлеры, лабрадоры и таксы. Бульдоги оказались на первом месте по эмоциональной реакции, поэтому владельцам этих собак рекомендуется чаще с ними разговаривать!

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