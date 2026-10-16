Рыбы используют различные способы общения, включая выделение особых химических соединений и изменение окраски. Кроме того, они могут издавать звуки, используя жаберные крышки или плавательный пузырь. Поскольку у рыб отсутствуют барабанные перепонки и слуховые косточки, плавательный пузырь также помогает им воспринимать звуковые колебания.

Разные виды рыб способны издавать звуки, напоминающие лай, скрип, свист, урчание, хрюканье, кудахтанье, барабанную дробь и даже птичье пение. У некоторых рыб сила звука такова, что их «крики» могут активировать акустические взрыватели морских мин.