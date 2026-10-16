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Как рыбы общаются друг с другом? 0 76

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как рыбы общаются друг с другом?

Рыбы общаются с помощью химических сигналов и звуков.

 

Рыбы используют различные способы общения, включая выделение особых химических соединений и изменение окраски. Кроме того, они могут издавать звуки, используя жаберные крышки или плавательный пузырь. Поскольку у рыб отсутствуют барабанные перепонки и слуховые косточки, плавательный пузырь также помогает им воспринимать звуковые колебания.

Разные виды рыб способны издавать звуки, напоминающие лай, скрип, свист, урчание, хрюканье, кудахтанье, барабанную дробь и даже птичье пение. У некоторых рыб сила звука такова, что их «крики» могут активировать акустические взрыватели морских мин.

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