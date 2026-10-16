Ученые наконец-то попытались ответить на вопрос о том, кто умнее — кошки или собаки. Результаты исследований показывают, что у каждого вида есть свои уникальные способности, и сравнивать их не совсем корректно.

Александра Горовиц, старшая научная сотрудница Барнардского колледжа (Нью-Йорк, США), изучающая когнитивные функции собак, раскритиковала попытки сравнить интеллект этих двух видов животных.

"На самом деле кошки изначально умеют делать то, что нужно кошкам, а собаки — собакам. Я вообще не считаю, что нужно делать какие-то заключения по поводу их умственных способностей".

Похожий ответ дал профессор эволюционной антропологии Дьюкского университета (Северная Каролина, США).

"Спрашивать, кто умнее, кошки или собаки — глупо! Это все равно что спросить, какой инструмент лучше — молоток или отвертка. Все зависит от того, для каких целей этот инструмент нужен".

Результаты экспериментов

Тем не менее, ученые пытались измерить когнитивные способности животных и сравнить их. Вот некоторые результаты:

1. Кристин Витале, доцент кафедры здоровья и поведения животных в Колледже Юнити (штат Мэн, США), утверждает, что социальный интеллект у собак значительно выше. Они легче объединяются в стаи и действуют согласованно, в то время как кошки по своей природе являются индивидуалистами.

Кроме того, в экспериментах не было выявлено значительных различий в способности находить спрятанную пищу с использованием подсказок человека. Однако кошки менее эмоционально реагируют на человека и не так активно выпрашивают что-то.

2. Существует стереотип, что собаки умнее, так как лучше поддаются дрессировке и социализации. Однако, по словам ученых, кошки также способны адаптироваться к жизни с людьми и выполнять трюки, хотя их сложнее заставить что-либо делать.

3. Ученые из Института исследований мозга (Германия) выяснили, что в коре головного мозга собак содержится 530 миллионов нейронов, а у кошек — 250 миллионов. Однако плотность нейронов на квадратный миллиметр коры головного мозга у кошек значительно выше.

4. Исследователи из Университета Лаваля (Канада) установили, что кратковременная память у кошек в три раза лучше, чем у собак. Кошки точнее запоминают последовательности и лучше анализируют ситуации.

5. По данным швейцарских ученых из Университета Лозанны, кошки имеют лучшую приспособляемость и охотничьи навыки. На протяжении миллионов лет представители семейства кошачьих успешно конкурировали с предками современных собак.

Вместо заключения

Многочисленные исследования показывают, что кошки обладают высоким уровнем интеллекта, но это не означает их превосходства. Владельцы как кошек, так и собак знают, что у каждого из этих животных есть свои положительные черты. Поэтому важно любить их одинаково и заботиться о них.