Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли узнать по виду курицы, белые или коричневые яйца она несет - эксперт 0 209

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: курица
ФОТО: Unsplash

Почему одни куры несут белые, а другие — коричневые яйца, — это вечный вопрос. В программе TV24 «На линии» член правления AS «Balticovo», директор по коммуникациям и развитию Томс Аушкапс объяснил, можно ли это вообще предсказать.

Как можно догадаться, ответ кроется в породе кур, однако определить, какого цвета будут яйца, можно и по внешнему виду птицы: «Цвет яиц зависит от породы кур, его определяет характерный для породы пигмент».

По его словам, одним из признаков, по которым можно судить о цвете яиц, является цвет ушных мочек курицы.

Однако и цвет перьев может помочь определить, какого цвета яйца будет нести курица: «По цвету перьев тоже очень легко сказать: коричневые курочки несут коричневые яйца, бежевые — бежевые, а белые курочки с белыми перьями — белые яйца», — сказал Аушкапс.

Таким образом, цвет яиц связан не с тем, что ест курица, а с её генетикой и характерными для породы особенностями.

×
#птицы #генетика #яйца
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: певчая птица
Изображение к статье: Почему перелетные птицы могут путешествовать через океан?
Изображение к статье: Генетика
Изображение к статье: Исследование: вымирающие пингвины отказываются от первенца ради выживания вида

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп и Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: флаги Евросоюза
В мире
1
Изображение к статье: Вилис Криштопанс Эксклюзив!
Наша Латвия
4
Изображение к статье: зерно
Бизнес
1
Изображение к статье: горящий контейнеровоз Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Нумерология
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: флаги Евросоюза
В мире
1
Изображение к статье: Вилис Криштопанс Эксклюзив!
Наша Латвия
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео