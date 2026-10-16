Почему одни куры несут белые, а другие — коричневые яйца, — это вечный вопрос. В программе TV24 «На линии» член правления AS «Balticovo», директор по коммуникациям и развитию Томс Аушкапс объяснил, можно ли это вообще предсказать.

Как можно догадаться, ответ кроется в породе кур, однако определить, какого цвета будут яйца, можно и по внешнему виду птицы: «Цвет яиц зависит от породы кур, его определяет характерный для породы пигмент».

По его словам, одним из признаков, по которым можно судить о цвете яиц, является цвет ушных мочек курицы.

Однако и цвет перьев может помочь определить, какого цвета яйца будет нести курица: «По цвету перьев тоже очень легко сказать: коричневые курочки несут коричневые яйца, бежевые — бежевые, а белые курочки с белыми перьями — белые яйца», — сказал Аушкапс.

Таким образом, цвет яиц связан не с тем, что ест курица, а с её генетикой и характерными для породы особенностями.