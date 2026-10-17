Акулы не слишком охотно делятся информацией о себе, и это тоже факт.

1. Для акул люди не являются вкусной пищей. Обычно они нападают на людей, принимая их за других животных.

2. Некоторые виды акул вынашивают беременность до двух лет.

3. Зубы акул могут отрастать до 50 тысяч раз за всю жизнь.

4. Толщина кожи китовой акулы достигает 15 сантиметров.

5. Акулы пережили пять глобальных катастроф, которые уничтожили почти все живое на Земле, последняя из которых произошла 65 миллионов лет назад.

6. Некоторые акулы обитают в пресной воде и выходят в океан только для размножения.

7. Уши акул находятся внутри головы.

8. Кожа некоторых акул может светиться зеленоватым цветом.

9. Самые быстрые акулы могут развивать скорость до 60 километров в час, а рекордсменом является акула мако, которая достигает скорости 74 километра в час.

10. Зебровая акула считается самой красивой, и она претерпевает удивительные изменения по мере взросления.



