Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда питомец начинает драть обои или мебель. Это связано с природным желанием животного точить свои когти.

Чтобы предотвратить порчу обоев, важно предоставить кошке альтернативу. Одним из решений может стать когтеточка.

Если питомец отказывается использовать когтеточку, можно попробовать заменить ее на доску. Кошкам удобно точить когти о природные материалы.

Для облегчения процесса приучения к когтеточке можно использовать спрей на основе валерианы, который привлекает кошек своим запахом и вызывает у них радость. Вещь, обработанная таким спреем, вряд ли останется без внимания, отмечают эксперты.

Процесс приучения кошки к когтеточке

1. Сначала нужно определить места, которые предпочитает питомец, будь то мебель или обои.

2. На это место следует установить когтеточку или доску. Кошке будет легче полюбить предмет, находящийся в привычном для нее месте.

3. Аккуратно нанесите спрей на когтеточку. Лучше всего делать это в ванной, чтобы избежать случайного попадания спрея на другие поверхности.

4. Поднесите кошку к когтеточке, чтобы она могла ее понюхать. Также можно показать питомцу, как пользоваться когтеточкой, взяв его лапы и проведя ими по поверхности.

Со временем кошка привыкнет к новому предмету, и когтеточку можно будет переместить в более удобное место. Питомец уже будет знать, как с ней обращаться.

Важно помнить, что обучение кошки отличается от обучения собаки. Физическое насилие применять нельзя, так как кошка этого не поймет и может обидеться на хозяина, что приведет к негативным последствиям.

Если кошка точит когти об обои, можно слегка прикрикнуть или напугать ее, чтобы она отступила от этого места. Однако ни в коем случае нельзя бить питомца.