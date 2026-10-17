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Как воспитать умную собаку: советы для владельцев щенков 0 73

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как воспитать умную собаку: советы для владельцев щенков

Чтобы щенок стал умной и активной собакой, владельцу важно учитывать его чувства и потребности. Это подтверждают исследования, опубликованные в журнале Animal Cognition.

 

Специалисты провели эксперимент с участием около 50 владельцев собак. Участники прошли опрос о стиле воспитания своих питомцев, после чего поведение собак было проанализировано в лабораторных условиях. Результаты показали, что стиль воспитания щенка может предсказать характер взрослой собаки.

Ученые разделили владельцев на три группы, соответствующие категориям воспитания детей: авторитетные (высокие ожидания, высокая отзывчивость), авторитарные (высокие ожидания, низкая отзывчивость) и снисходительные (низкие ожидания, высокая отзывчивость).

Выяснилось, что собаки с авторитетными хозяевами имели наивысший уровень привязанности и были более общительными по сравнению с питомцами, воспитываемыми авторитарными или снисходительными владельцами. Кроме того, такие собаки продемонстрировали наибольшую смекалку, став единственными, кто справился со сложной задачей-головоломкой.

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