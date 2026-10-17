Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собаки способны распознавать ложь 0 97

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собаки способны распознавать ложь

Исследователи из Венского университета выяснили, что собаки могут определять, когда люди им лгут. Эксперименты проводились с сотнями животных, как сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

 

Известно, что люди могут распознавать ложь по определенным признакам. Ученые решили проверить, способны ли на это домашние питомцы. В исследовании участвовали 260 собак различных пород.

Животным показывали две миски: в одной находилось лакомство, а другая была пуста. Незнакомый собакам человек подсказывал, какую миску выбрать. Сначала он указывал на миску с лакомством, и собаки тут же съедали его.

Затем ученые изменили правила. Волонтер на глазах у собак перенес угощение из одной миски в другую. Когда эксперимент повторили, оказалось, что собаки следуют советам человека, который присутствовал при смене мисок, а указания незнакомого волонтера, которого они раньше не видели, игнорировали.

Кроме того, собаки запоминали, когда человек указывал им на пустую миску. В дальнейшем 50% из них переставали следовать его указаниям. Ученые полагают, что собаки поняли, что человек им лжет.

Ранее подобные эксперименты проводились с детьми до пяти лет, макаками и шимпанзе. Они с большей вероятностью доверяли человеку, дававшему неправильные советы. Ученые пришли к выводу, что собаки в целом меньше доверяют незнакомым людям.

Также ранее было доказано, что собаки умеют взаимодействовать с людьми с рождения, следя за движениями и голосом хозяев.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Домашние питомцы
Изображение к статье: Собака
Изображение к статье: курица
Изображение к статье: Десять интересных фактов о кошках, которые вы, возможно, не знали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: толпа
Наша Латвия
Изображение к статье: Кауната
Политика
1
Изображение к статье: игровые автоматы
Политика
1
Изображение к статье: У побережья Турции археологи обнаружили следы древнего кораблекрушения
Культура &
Изображение к статье: Кэти Закария и Дональд Трамп
В мире
2
Изображение к статье: Запутавшиеся лососи в рыболовной сети
Наша Латвия
1
Изображение к статье: толпа
Наша Латвия
Изображение к статье: Кауната
Политика
1
Изображение к статье: игровые автоматы
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео