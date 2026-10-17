Исследователи из Венского университета выяснили, что собаки могут определять, когда люди им лгут. Эксперименты проводились с сотнями животных, как сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Известно, что люди могут распознавать ложь по определенным признакам. Ученые решили проверить, способны ли на это домашние питомцы. В исследовании участвовали 260 собак различных пород.

Животным показывали две миски: в одной находилось лакомство, а другая была пуста. Незнакомый собакам человек подсказывал, какую миску выбрать. Сначала он указывал на миску с лакомством, и собаки тут же съедали его.

Затем ученые изменили правила. Волонтер на глазах у собак перенес угощение из одной миски в другую. Когда эксперимент повторили, оказалось, что собаки следуют советам человека, который присутствовал при смене мисок, а указания незнакомого волонтера, которого они раньше не видели, игнорировали.

Кроме того, собаки запоминали, когда человек указывал им на пустую миску. В дальнейшем 50% из них переставали следовать его указаниям. Ученые полагают, что собаки поняли, что человек им лжет.

Ранее подобные эксперименты проводились с детьми до пяти лет, макаками и шимпанзе. Они с большей вероятностью доверяли человеку, дававшему неправильные советы. Ученые пришли к выводу, что собаки в целом меньше доверяют незнакомым людям.

Также ранее было доказано, что собаки умеют взаимодействовать с людьми с рождения, следя за движениями и голосом хозяев.