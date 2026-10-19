Птицы, как правило, имеют небольшой размер, но некоторые виды удивляют своей миниатюрностью.
Некоторые виды птиц могут поразить своим крошечным размером. Какие же птицы являются самыми маленькими в мире?
Колибри-пчелка
Известно, что колибри считаются самыми миниатюрными птицами, но один из их видов занимает первое место в этом рейтинге.
На Кубе обитает колибри-пчелка, чей размер не превышает пяти сантиметров.
Вес этой птицы составляет не более двух граммов, что также является удивительным фактом.
Берлепшева лесная звезда
Эта разновидность птиц является крайне редкой и встречается исключительно в Эквадоре. Размеры этой птицы также миниатюрные - не более семи сантиметров.
Она предпочитает обитать в тропическом или субтропическом климате.
Охристый колибри
Вес охристого колибри не превышает четырех граммов, а размеры могут достигать девяти сантиметров. Удивительно, но этот вид не боится холодного климата.
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