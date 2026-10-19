Птицы, как правило, имеют небольшой размер, но некоторые виды удивляют своей миниатюрностью.

Некоторые виды птиц могут поразить своим крошечным размером. Какие же птицы являются самыми маленькими в мире?

Колибри-пчелка

Известно, что колибри считаются самыми миниатюрными птицами, но один из их видов занимает первое место в этом рейтинге.

На Кубе обитает колибри-пчелка, чей размер не превышает пяти сантиметров.

Вес этой птицы составляет не более двух граммов, что также является удивительным фактом.

Берлепшева лесная звезда

Эта разновидность птиц является крайне редкой и встречается исключительно в Эквадоре. Размеры этой птицы также миниатюрные - не более семи сантиметров.

Она предпочитает обитать в тропическом или субтропическом климате.

Охристый колибри

Вес охристого колибри не превышает четырех граммов, а размеры могут достигать девяти сантиметров. Удивительно, но этот вид не боится холодного климата.