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Знаки зодиака, которые не хотят заводить собаку 0 168

В мире животных
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые не хотят заводить собаку

Собака — верный друг человека. Многие дети мечтают о таком питомце, но среди взрослых это желание встречается не всегда.

 

Некоторые люди с радостью заводят собаку, ухаживают за ней и получают от этого удовольствие. Другие же приобретают питомца только по просьбе ребенка. Однако такие личности, как правило, привыкают к своему новому другу и начинают считать его частью семьи.

Но есть и те, кто ни за что не решится завести собаку, так как не испытывают к этому желания. Эти люди рождаются под определенными знаками зодиака.

Водолей

Для представителей этого знака независимость стоит на первом месте. Водолеи не стремятся ограничивать себя и не хотят брать на себя дополнительные обязательства. Наличие собаки подразумевает выполнение определенных обязанностей, которые нельзя отложить даже на короткий срок.

Даже если Водолеи получают удовольствие от общения с собаками, они не захотят обременять себя заботами о питомце. Поэтому они не станут заводить собаку.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, очень ответственные. Они не могут работать или заниматься чем-либо без полной отдачи. Девы посвящают себя решению важных задач в течение дня, и к вечеру у них не остается сил.

Утром они тщательно собираются и едва успевают уделить время себе. У Дев просто не будет времени на прогулки с собакой или ее кормление. Поскольку игнорировать эти обязанности они не смогут и не хотят перекладывать их на других, они откажутся от идеи завести пса.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, мечтают жить в комфорте, чистоте и порядке. Поэтому они или откажутся от идеи завести домашнего животного, или предпочтут кота, который кажется им более чистоплотным.

Собаку они не примут в свой дом, так как не смогут спокойно наблюдать за тем, как она резвится и может что-то испортить или сломать. Поэтому они не станут заводить собаку.

Собака — не тот питомец, который подойдет людям, рожденным под названными знаками. Им стоит обратить внимание на котов, которые, вероятно, будут им по душе.

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