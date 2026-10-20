Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Американские игуаны используют муравьиный яд для выживания 0 45

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американские игуаны используют муравьиный яд для выживания

В Северной Америке заборные игуаны едят огненных муравьев, чтобы получать дозу их яда, что помогает им выжить во время нападения насекомых, сообщает Naked Science.

 

Огненные муравьи в США являются инвазивным видом. Они представляют опасность для многих местных животных и даже для человека.

Укусы этих муравьев могут привести игуан к параличу или смерти. У этих ящериц нет естественной защиты от насекомых, но они нашли способ справиться с угрозой.

Игуаны поедают мертвых муравьев, получая небольшую дозу их яда, что помогает подготовить их иммунную систему к возможному отравлению.
Это было подтверждено экспериментом биологов, которые разделили ящериц на две группы. Одну группу три недели кормили муравьями, а затем позволяли насекомым жалить. Вторая группа только страдала от укусов.

Результаты показали, что в крови игуан из первой группы повысилась концентрация базофилов и выработались вещества, которые связывали молекулы яда, предотвращая его воздействие на организм. Во второй группе таких изменений не наблюдалось.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самые маленькие птицы в мире: интересные факты
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые не хотят заводить собаку
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые любят ухаживать за домашними животными
Изображение к статье: Причины, по которым собака может постоянно лаять

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Банковские карты Revolut перестали работать
Бизнес
Изображение к статье: космос
Техно
Изображение к статье: «Хотим отделиться!» Жители Озолниеки требуют вернуть свой край, а власти Елгавского края готовы их выслушать
Политика
1
Изображение к статье: новостройка
Бизнес
Изображение к статье: Минск объявил войну латвийским шпротам: Беларусь вводит ответные торговые запреты
Бизнес
2
Изображение к статье: Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Спорт
Изображение к статье: Банковские карты Revolut перестали работать
Бизнес
Изображение к статье: космос
Техно
Изображение к статье: «Хотим отделиться!» Жители Озолниеки требуют вернуть свой край, а власти Елгавского края готовы их выслушать
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео