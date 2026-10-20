В Северной Америке заборные игуаны едят огненных муравьев, чтобы получать дозу их яда, что помогает им выжить во время нападения насекомых, сообщает Naked Science.

Огненные муравьи в США являются инвазивным видом. Они представляют опасность для многих местных животных и даже для человека.

Укусы этих муравьев могут привести игуан к параличу или смерти. У этих ящериц нет естественной защиты от насекомых, но они нашли способ справиться с угрозой.

Игуаны поедают мертвых муравьев, получая небольшую дозу их яда, что помогает подготовить их иммунную систему к возможному отравлению.

Это было подтверждено экспериментом биологов, которые разделили ящериц на две группы. Одну группу три недели кормили муравьями, а затем позволяли насекомым жалить. Вторая группа только страдала от укусов.

Результаты показали, что в крови игуан из первой группы повысилась концентрация базофилов и выработались вещества, которые связывали молекулы яда, предотвращая его воздействие на организм. Во второй группе таких изменений не наблюдалось.