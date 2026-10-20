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Как подружить кошек 0 39

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подружить кошек

Несмотря на своенравность кошек, их можно подружить друг с другом.

 

Чтобы успешно подружить кошек, важно заранее подготовиться к появлению нового питомца в доме.

Эксперты рекомендуют привить уже имеющегося кота, чтобы избежать заражения инфекциями от нового животного. Также следует учитывать следующие советы:

- Обеспечьте отдельные зоны для сна и кормления кошек в разных частях дома. В первые две недели желательно, чтобы они спали в разных комнатах.

- Важно соблюдать правило: количество лотков должно соответствовать количеству кошек, а лучше иметь на один больше. Это поможет избежать конфликтов, когда старший кот может поджидать новичка у туалета.

- Учтите, что когтеточки служат для маркировки территории, поэтому их должно быть несколько.

Кроме того, кошачьи комплексы и лежанки не только являются местом отдыха, но и позволяют старшей кошке продемонстрировать свой статус. Если у нее нет возможности показать свое превосходство, она может попытаться сделать это через драку. Комплекс для новичка может стать укрытием от нападений старшего питомца.

Советы по знакомству

Вот несколько рекомендаций для знакомства кошек:

- Новую кошку лучше заносить в переноске или коробке с отверстиями. Перед этим откройте межкомнатные двери и закройте окна. Принеся новую кошку, оставьте переноску открытой, чтобы она могла выйти самостоятельно.

- Для первого знакомства подойдет большая комната, где кошки смогут разойтись по углам. Старший питомец может выразить недовольство шипением, и в этом случае не стоит вмешиваться, если не начнется серьезная драка.

- Знакомить кошек лучше после еды, так уровень стресса и агрессии будет ниже.

Важно помнить, что не стоит торопить процесс знакомства. Кошки — ревнивые существа и могут воспринимать нового питомца как конкурента за внимание хозяев.

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