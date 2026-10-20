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Как помочь собаке преодолеть страх перед грозой и громкими звуками 0 27

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как помочь собаке преодолеть страх перед грозой и громкими звуками

Многие животные испытывают страх перед грозой и громкими звуками, связывая их с потенциальной опасностью.

 

Страх собаки перед непогодой может быть вызван не только психологическими, но и физиологическими факторами, такими как повышенная чувствительность к изменениям погоды.

Владельцы часто совершают ошибки, пытаясь успокоить своих питомцев. Например, они начинают угощать и гладить собаку, что может восприниматься как поощрение страха.

Способы помочь собаке справиться со страхом

Эксперты рекомендуют следовать простым правилам, чтобы помочь собаке преодолеть страх. В первую очередь, используйте поводок, чтобы собака оставалась рядом с вами в моменты страха.

Это предотвратит её попытки убежать или спрятаться. Затем начните играть с питомцем. Игры с владельцем могут отвлечь собаку от негативных эмоций и помочь ей расслабиться.

Только после того, как собака успокоится и вовлечется в игру, можно предложить ей вкусное вознаграждение. Повторяйте этот процесс каждый раз, когда возникают громкие звуки. Со временем собака может забыть о своих негативных ассоциациях с грозой, салютами и другими громкими звуками.

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Редакция BB.LV
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