Многие животные испытывают страх перед грозой и громкими звуками, связывая их с потенциальной опасностью.

Страх собаки перед непогодой может быть вызван не только психологическими, но и физиологическими факторами, такими как повышенная чувствительность к изменениям погоды.

Владельцы часто совершают ошибки, пытаясь успокоить своих питомцев. Например, они начинают угощать и гладить собаку, что может восприниматься как поощрение страха.

Способы помочь собаке справиться со страхом

Эксперты рекомендуют следовать простым правилам, чтобы помочь собаке преодолеть страх. В первую очередь, используйте поводок, чтобы собака оставалась рядом с вами в моменты страха.

Это предотвратит её попытки убежать или спрятаться. Затем начните играть с питомцем. Игры с владельцем могут отвлечь собаку от негативных эмоций и помочь ей расслабиться.

Только после того, как собака успокоится и вовлечется в игру, можно предложить ей вкусное вознаграждение. Повторяйте этот процесс каждый раз, когда возникают громкие звуки. Со временем собака может забыть о своих негативных ассоциациях с грозой, салютами и другими громкими звуками.