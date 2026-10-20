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Почему ночные насекомые летают вокруг источников света? 0 113

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему ночные насекомые летают вокруг источников света?

Они сбиваются с прямого пути.

 

Ночные насекомые во время полета ориентируются по луне и звездам. Эти небесные тела находятся на большом расстоянии от Земли, и свет, который они излучают, практически параллелен.

Чтобы двигаться по прямой, насекомое должно поддерживать постоянный угол между своим направлением движения и направлением на светило. Однако лучи света от искусственных источников расходятся во все стороны. Поэтому, удерживая постоянный угол относительно этих лучей, насекомое движется не по прямой, а по логарифмической (изогональной) спирали.

Если спираль пересекает лучи света под острым углом, насекомое будет стремиться к источнику света, а если под тупым углом — удаляться от него. При угле в 90 градусов спираль превращается в окружность. Действительно, наблюдая за полетом насекомых, можно заметить, что они обычно не летят прямо к источнику света, а приближаются к нему по спирали или летают кругами. На самом деле насекомые стремятся двигаться прямо, но законы геометрической оптики удерживают их вблизи лампы.

Иногда они резко меняют направление, но и новое направление снова закручивается в спираль. Если насекомое выбрало курс под углом больше 90 градусов, оно будет двигаться по расходящейся спирали, пока не потеряет из виду источник света. Такие мотыльки не наблюдаются около ламп.

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