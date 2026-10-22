Исследователи из Института химической экологии Макса Планка (Германия) в сотрудничестве с коллегами из Великобритании обучили маленьких цыплят охотиться на бабочек, чтобы проверить гипотезу о пятнах на крыльях насекомых. Ученые доказали, что узоры не только напоминают глаза, но и выполняют их функцию в самозащите.

Любителям живописи знакомо ощущение, будто люди на портрете следят за зрителем — их взгляд словно следует за посетителем. Этот феномен называется «эффектом Моны Лизы», по имени самого известного портрета с таким впечатлением. Секрет заключается в том, что художник изображает зрачки точно по центру глаз.

Авторы нового исследования решили продемонстрировать, что природа также использует эффект Моны Лизы, и это не просто художественный прием, а вопрос жизни и смерти. Команда провела поведенческий эксперимент с участием только что вылупившихся домашних цыплят, обучая их атаковать искусственных бабочек и награждая за успешные нападения мучными червями.

После завершения тренировок хищникам показали трех искусственных бабочек. У первой «глаза» на крыльях смотрели вправо, у второй — налево. У третьей нарисованные зрачки располагались идеально по центру, создавая эффект слежки за зрителем.

Когда глаза «смотрели» вправо, цыплята предпочитали атаковать с другой стороны и проявляли осторожность, если их заставляли выбирать этот путь. Аналогично происходило и с левосторонним взглядом. Однако с идеально концентрическими круглыми глазами цыплята проявляли наибольшую осторожность и страх с любой стороны. По выводам ученых, это подтверждает, что хищники воспринимают пятна как глаза.

«Пятна с концентрическими кругами, кажется, смотрят на потенциальных хищников, таких как наши цыплята, с разных направлений, точно так же, как портреты, которые «поддерживают зрительный контакт», независимо от того, где вы находитесь в комнате», — говорит Ханна Роуленд, доцент Института химической экологии им. Макса Планка (Иена, Германия) и глава исследовательской группы.

Это также объясняет, почему глазные пятна в окраске часто бывают симметричными. Самый эффективный вариант самозащиты — концентрические круги, создающие ощущение, что за вами наблюдают, независимо от того, с какой стороны вы подходите. Поэтому все носители таких рисунков становятся потенциальными жертвами хищников.