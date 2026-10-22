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Почему американцы не любят колючего поросенка? 0 20

В мире животных
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?

Из-за его тяги к соли.

 

Колючим поросенком в США называют древесного дикобраза. Однако, строго говоря, в этом регионе обитают не дикобразы, а иглошерсты, которые выделены в отдельное семейство и не являются близкими родственниками дикобразов.

Колючи поросенок живет на деревьях и питается растительной пищей. Его тело покрыто грубой плотной шерстью с редкими тонкими иглами. В лесу колючие поросята напоминают большие темные шары, спрятанные высоко в ветвях. Однако время от времени им приходится спускаться на землю, что делает их уязвимыми для хищников. Тем не менее, добраться до них непросто — жесткая щетина и иглы служат надежной защитой. Кроме того, иглошерст активно защищается, нанося удары своим толстым колючим хвостом.

Иглы этого животного имеют изогнутый шип, который, попадая в тело хищника, постепенно проникает все глубже. Хрупкие иглы иглошерста также трудно вытащить — они просто обламываются. Поэтому близкое знакомство с колючим поросенком часто заканчивается печально для собак, волков, койотов и рысей.

Американцы не слишком любят иглошерстов. Зимой они причиняют много неудобств лесникам, обдирая кору с деревьев. Летом, когда у них возникает большая потребность в соли, они часто навещают стоянки охотников, рыбаков и туристов, разоряя их в поисках чего-то соленого. Единственными, кто ценит колючих поросят, являются индейцы атапаски, которые используют их иглы для создания украшений для традиционной одежды, берестяной посуды, а также красивых бус и браслетов.

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