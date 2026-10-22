— Основная причина, по которой собаки лижут руки своих хозяев, заключается в следовании инстинкту стаи, — объясняет ветеринарный врач, хирург, стоматолог и травматолог Евгений Костылев. — Собаки произошли от волков, и иерархия внутри их сообщества имеет большое значение.

Для собак человек является вожаком, альфа-самцом, а лизание руки служит знаком подчинения.

— Во-вторых, вылизывание рук возвращает собаку в детство, к временам «щенячьего восторга», когда мама облизывала щенка, а он в свою очередь облизывал своих братьев и сестер во время игр. Именно поэтому, когда собака лижет руку, у нее такое умиротворенное выражение морды, — рассказывает ветеринар.

— Маленькие волчата облизывают морду матери, когда она возвращается с охоты, тем самым выпрашивая еду, — поясняет кинолог Наталья Демченко, работающая в сервисе по выгулу и передержке животных. — В ответ на это волчица может срыгнуть куски мяса.

Самки могут переносить значительное количество пищи для своих волчат, пока те не начнут охотиться вместе с ними, добавила Наталья Демченко.

Еще одной возможной причиной лизания является приветствие. Собака таким образом здоровается с хозяином или его ребенком.

— Конечно, не всем нравится, когда собака лижет лицо. Это можно не поощрять, но не стоит отказывать собаке в том, чтобы облизать вашу руку пару раз. Таким образом, вы позволяете ей продемонстрировать свою радость и пообщаться, — советует кинолог.

В некоторых случаях лизание рук может указывать на болевые ощущения или тревожные симптомы.

— Не забывайте, что наши четвероногие друзья не могут говорить, но, если внимательно наблюдать за их темпераментом и поведением, можно многое понять. Обращаясь к ветеринару или кинологу, вы сможете своевременно помочь своему любимцу, — порекомендовал Евгений Костылев.