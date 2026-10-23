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Какая ехидна самая ехидная? 0 90

В мире животных
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какая ехидна самая ехидная?

Мифическая.

 

Слово «ехидна» имеет несколько значений. Наиболее известное из них — это название безобидного животного из семейства яйцекладущих млекопитающих, обитающего в Австралии, на островах Тасмания и Новой Гвинеи.

Однако существуют и более опасные ехидны — ядовитые змеи из семейства аспидов, которые также встречаются в Австралии и Новой Гвинее. Кроме того, Ехидна — это мифологическое существо, созданное древними греками, полуженщина-полузмея, внучка Геи и Понта. По легенде, эта злонравная красавица скрывается от людей в подземной пещере.

Змеиное коварство Ехидны унаследовало множество созданий, рожденных ею: пес Цербер — трехголовый страж царства мертвых Аида, Лернейская гидра — змея с девятью головами, Немейский лев и другие. Именно от этой Ехидны произошло прилагательное «ехидный», которое Владимир Даль в своем словаре определяет как «злой, злобный и лукавый».

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