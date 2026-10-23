На сегодняшний день известно около 1 миллиона видов насекомых. Из них примерно 10 тысяч способны издавать различные звуки. Однако насекомые не имеют голосового аппарата, а звуки создаются за счет трения одной части тела о другую.

Только бражник Мертвая голова (Acherontia atropos) обладает уникальным органом «речи», который расположен в глотке. Эта бабочка, будучи потревоженной, не молчит, как другие насекомые, а издает пищащие звуки. Звук, который она производит, возникает при засасывании воздуха в пищевод, что заставляет вибрировать тонкую хитиновую пленку на внутренней поверхности верхней губы бабочки.

Иногда звук, который она издает, настолько громкий, что напоминает крик. Эта бабочка обитает в южных ландшафтах и из-за своего необычного внешнего вида не вызывает симпатий у большинства людей, а ее «крики» многие воспринимают как дурное предзнаменование.