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Могут ли насекомые говорить? 0 74

В мире животных
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бражник

В каком-то смысле, да.

 

На сегодняшний день известно около 1 миллиона видов насекомых. Из них примерно 10 тысяч способны издавать различные звуки. Однако насекомые не имеют голосового аппарата, а звуки создаются за счет трения одной части тела о другую.

Только бражник Мертвая голова (Acherontia atropos) обладает уникальным органом «речи», который расположен в глотке. Эта бабочка, будучи потревоженной, не молчит, как другие насекомые, а издает пищащие звуки. Звук, который она производит, возникает при засасывании воздуха в пищевод, что заставляет вибрировать тонкую хитиновую пленку на внутренней поверхности верхней губы бабочки.

Иногда звук, который она издает, настолько громкий, что напоминает крик. Эта бабочка обитает в южных ландшафтах и из-за своего необычного внешнего вида не вызывает симпатий у большинства людей, а ее «крики» многие воспринимают как дурное предзнаменование.

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Редакция BB.LV
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