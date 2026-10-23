Видео, на котором собака бросается в воду, собрало миллионы просмотров. Спасательную операцию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Щенок упал в бассейн и начал звать на помощь. Хозяева этого не заметили, но пятилетний питбуль по имени Афина быстро поняла, что нужно делать. Она прыгнула в воду, схватила щенка зубами и вытащила его на берег, за что получила награду от своих хозяев. По их словам, собака часто проводит время возле бассейна и внимательно следит за щенками.