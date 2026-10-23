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Питбуль, ставший героем интернета, спас тонущего щенка 0 257

В мире животных
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Питбуль

Бразильский питбуль стал звездой интернета после того, как спас щенка.

 

Видео, на котором собака бросается в воду, собрало миллионы просмотров. Спасательную операцию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Щенок упал в бассейн и начал звать на помощь. Хозяева этого не заметили, но пятилетний питбуль по имени Афина быстро поняла, что нужно делать. Она прыгнула в воду, схватила щенка зубами и вытащила его на берег, за что получила награду от своих хозяев. По их словам, собака часто проводит время возле бассейна и внимательно следит за щенками.

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