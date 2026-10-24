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Как отучить собаку грызть все вокруг 0 105

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Сначала необходимо понять, почему это происходит.

 

Существует множество причин, по которым собака может грызть вещи.

Это может быть стресс, чувство одиночества, голод, желание привлечь внимание, необходимость погулять или поиграть. Если животное не болеет и все его потребности удовлетворены, то почему оно продолжает это делать?

Собаки просто обожают грызть. Это их естественное состояние. С помощью зубов собаки делают то, что мы делаем руками. Это их основной инструмент для исследования окружающего мира.

Однако если собака разносит квартиру, это может указывать на серьезные проблемы со стрессом, повышенной возбудимостью или тревогой расставания.

Как решить проблему

Если ваша собака грызет обои, решение может быть довольно простым.

Возьмите лист фанеры, обклейте его теми же обоями и дайте животному возможность наслаждаться процессом. Существует мнение, что собакам нравится запах клея.

Запретить собаке грызть просто так нельзя — это ее физиологическая потребность.

Тем не менее, можно найти решения в виде специальных игрушек и самодельных приспособлений, исходя из предпочтений вашего любимца.

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