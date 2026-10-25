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Почему маленькие собачки могут быть громкими 0 159

В мире животных
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему маленькие собачки могут быть громкими

Маленькие собаки часто воспринимаются как лающие и раздражающие.

 

Однако оказывается, что это не только их природа, но и влияние хозяев.

Генетика, безусловно, играет важную роль. Из-за своего небольшого размера собаки могут чувствовать себя неуверенно среди больших объектов и людей.

Часто такие собаки не имеют возможности общаться с другими собаками или гулять достаточно, так как владельцы считают, что маленьким питомцам нужно меньше времени на прогулки.

Кроме того, владельцы маленьких пород иногда поднимают своих собак резко, переворачивают и трясут, что добавляет стресс животному.

К сожалению, есть и такие, кто разводит собак без необходимых знаний. Для них главной целью является прибыль, а не здоровье и психическое состояние животных.

Например, вязка холериков между собой может привести к появлению очень активных и беспокойных щенков.

С такими собаками кинологам приходится прилагать много усилий, чтобы научить их успокаиваться. Ещё одним источником стресса может быть одежда для маленьких собак.

Хозяева часто не учитывают, что такая одежда может быть некомфортной для питомца. Если вы хотите одевать своего любимца, важно помнить, что к любой одежде животное нужно приучать.

К сожалению, все эти ошибки могут привести к гипервозбудимости и тревожности у маленьких собак.

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