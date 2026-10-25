Рыба-Наполеон (Cheilinus undulatus) обитает в рифах Индийского и Тихого океанов и является самым крупным представителем семейства губановых. Длина этой рыбы может превышать 2 метра, а вес — почти 200 килограммов. На голове рыбы находится горб, напоминающий треуголку, что и дало ей такое название.

Как и многие губаны, рыба-Наполеон является протогиническим гермафродитом. Это означает, что большинство самцов этого вида в прошлом были полноценными самками, которые увеличились в размерах, вырастили горб и поменяли пол. Наполеоны отличаются любознательностью и общительностью, они охотно знакомятся с людьми и иногда даже запоминают некоторых из них.

Тем не менее, рыбам-Наполеонам не стоит слишком доверять человеку, так как их мясо высоко ценится в морских ресторанах Азии. Выборочный отлов крупных самцов рыбы-Наполеона привел к тому, что этот вид оказался под угрозой исчезновения.