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Как совы становятся абсолютно бесшумными? 0 72

В мире животных
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как совы становятся абсолютно бесшумными?

Это возможно благодаря уникальной конструкции их крыльев.

 

По переднему краю крыла совы проходит острый гребень, который при взмахе крыльев замедляет поток встречного воздуха, отклоняя его в сторону и тем самым уменьшая шум. Задний край крыльев также оснащен "глушителем" — пушистой бахромкой, которая устраняет завихрения, возникающие при смещении потоков воздуха позади крыльев.

Кроме того, мягкий пух, покрывающий тело совы, гасит все звуки, возникающие во время полета. Поэтому услышать сову практически невозможно, даже если она пролетит так низко, что до нее можно дотянуться рукой.

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