Новорожденный слоненок весит около 100 килограммов. Чтобы вырастить такой крупный организм из единственной клетки, требуется значительное время, особенно учитывая, что трава и побеги, которыми питаются слоны, бедны белками и другими необходимыми веществами для растущего тела.

Поэтому беременность у слонов продолжается до 22 месяцев, в то время как, например, у синего кита, который питается крилем, она не превышает года.

Рожать более мелких и менее развитых детенышей слонам невыгодно. Во-первых, слоненок уже через несколько часов после рождения должен быть способен следовать за матерью и стадом. Во-вторых, его размер защищает от большинства хищников. При этом беременность почти не снижает способность слонихи добывать корм.