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Почему слоны так долго вынашивают своих детенышей? 0 107

В мире животных
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему слоны так долго вынашивают своих детенышей?

Потому что слонята должны рождаться большими.

 

Новорожденный слоненок весит около 100 килограммов. Чтобы вырастить такой крупный организм из единственной клетки, требуется значительное время, особенно учитывая, что трава и побеги, которыми питаются слоны, бедны белками и другими необходимыми веществами для растущего тела.

Поэтому беременность у слонов продолжается до 22 месяцев, в то время как, например, у синего кита, который питается крилем, она не превышает года.

Рожать более мелких и менее развитых детенышей слонам невыгодно. Во-первых, слоненок уже через несколько часов после рождения должен быть способен следовать за матерью и стадом. Во-вторых, его размер защищает от большинства хищников. При этом беременность почти не снижает способность слонихи добывать корм.

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