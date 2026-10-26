Оливер Шефер на рыболовном турнире в Польше выловил сома длиной 2,92 метра. Причём возможно, что этого сома ловят не в первый раз Оливер Шефер из Германии с напарником Кевином Кремерсом из Нидерландов более получаса боролись с гигантским сомом: Шефер вываживал, а Кремерс удерживал лодку против ветра. Что за чудище им попалось, они осознали только тогда, когда рыба показалась на поверхности.

На берегу добычу измерили — 292 см. Шефер говорит, что использовал специальное удилище на крупного сома и силиконовую приманку.

Измерили и отпустили

Дело происходило на международном рыбацком турнире в Польше, в городке Рыбник. При этом победить Шефферу и Кремерсу громадный сом не помог: зачёт шёл по общей сумме набранных очков, и немецко-голландская команда заняла лишь второе место.

По правилам соревнований, пойманную рыбу положено отпускать. Так сделали и с рекордным сомом; его даже на берег доставляли на брезенте, чтобы не повредить кожу (у сомов нет чешуи).

По этой причине многие частники турнира уверены, что уже встречались с гигантом в прошлом году: тогда польская команда, Кшиштоф Пыра и Адриан Гонтаж, тоже поймали сома и тоже — 292 см. С тех пор рыбина не подросла, но заметно окрепла.

При этом официального списка мировых рекордов по длине не существует: международная ассоциация IGFA фиксирует рекорды лишь по весу.

По неофициальным же данным, польский сом — нынешний рекордсмен: в 2023 году, по сообщениям СМИ, итальянец Алессандро Бьянкарди вытащил из реки По 285-см сома.

Сомам нравится потепление Обыкновенный, или европейский сом — крупнейшая пресноводная рыба Европы. Теоретически он может достигать трёх метров в длину и веса до 150 килограммов. Характерные признаки вида — голое тело без чешуи, широкая пасть и шесть усов, с помощью которых сом ориентируется в мутной воде.

Сом — из числа видов, которому климатические изменения (пока что) помогают. Это теплолюбивая рыба, и благодаря повышению температуры воды сомы и расширяют ареал, и увеличивают численность, и растут в размерах.

Тёплая вода играет важную роль и в Рыбнике. Водохранилище, где проходили соревнования, служит прудом-охладителем для угольной электростанции. При повышенных температурах рыба кормится активнее, поэтому не только сом, но и карп с судаком там растут быстрее.