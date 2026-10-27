Кошки способны осознавать, когда их владельцы обращаются непосредственно к ним. Об этом сообщили ученые из Университета Париж-Нантерр (Франция).

Ученые проанализировали, как 16 кошек реагировали на заранее записанные голоса своих владельцев и незнакомцев. Оба произносили фразы, адресованные как кошкам, так и людям. Исследователи оценили поведение животных, реагирующих на звук, по подергиванию ушей, расширению зрачков и движению хвоста.

Выяснилось, что у 10 из 16 кошек наблюдалось снижение реакции, когда они слышали запись незнакомца, зовущего их по имени. Услышав голос своего хозяина, животные проявляли интенсивный отклик: они поворачивали уши к громкоговорителям, передвигались по комнате и расширяли зрачки. Это подтверждает, что кошки действительно различают голос своего человека и чужого.

В журнале Animal Cognition сообщается, что кошки могут формировать прочные связи со своими владельцами. Ранее считалось, что эти животные являются независимыми и неблагодарными существами, но они способны привязываться к людям.

Тем временем эксперты Университета штата Орегон (США) утверждают, что кошки привязываются к людям так же крепко, как и собаки. Ученые доказали, что кошки демонстрируют такое же поведение, как собаки и человеческие младенцы.