Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут ли собаки мстить: истинные причины их поведения 0 190

В мире животных
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собакаа

Владельцы собак часто замечают, что их питомцы шалят: портят вещи, оставляют метки и проявляют агрессию.

 

Не всегда владельцам понятно, почему собаки ведут себя таким образом. Многие считают, что это проявление мести.

Однако это миф. Не стоит очеловечивать собак.

То, что мы воспринимаем как месть, может быть попыткой собаки утвердить свои позиции в доме, защитить свою территорию или привлечь внимание хозяев.
Собаки не способны чувствовать вину и не могут испытывать любовь в человеческом понимании.

Например, если вы отругали питомца за какую-либо шалость, он может оставить вам "сюрприз" в тапках.

Если бы это была месть, собаке пришлось бы провести сложный анализ ваших привычек и действий, определить, что вам не нравится, и придумать хитрый план, ожидая вашей реакции.

Хотя такая версия кажется забавной, животным это не свойственно.

Собаки не понимают, что такое месть, так как не могут строить сложные логические цепочки и осознавать их.

Как бы нам ни хотелось верить, что наши питомцы испытывают к нам глубокие чувства, с точки зрения природы это всего лишь обычная привязанность.

Эту истину важно помнить каждому владельцу собаки.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кит
Изображение к статье: Птицы
Изображение к статье: Кошка
Изображение к статье: Почему разные животные имеют одинаковый окрас?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео