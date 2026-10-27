Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Открыты новые виды генетически уникальных птиц 0 67

В мире животных
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Птицы

Орнитологи из Дублинского университета (Ирландия) и Университета Халу Олео (Индонезия) провели молекулярный и биоморфологический анализ птиц-нектарниц, открыв несколько новых видов, которые ранее оставались неизвестными. Исследование опубликовано в Zoological Journal of the Linnean Society.

 

Эти птицы обитают не только в глубине тропических лесов, но и на окраинах городов, как отмечают авторы исследования. Один из новых видов назван в честь архипелага Вакатоби, где он живет рядом с людьми.

Нектарницы — это маленькие и красивые птички из семейства Nectariniidae (Нектарницевые), которые также известны как Солнечные птицы. Они являются дальними родственниками воробьев и внешне напоминают американских колибри, обитающих в тропическом поясе от Африки до Австралии.

Самцы нектарниц обычно отличаются яркими и радужными перышками, которые переливаются на солнце. Их красота восхищала не только натуралистов, но и художников с древности: птиц изображали в храмах на Яве в VIII–IX веках н.э., где поиск нектара олицетворял стремление к просветлению.

Еще в XIX веке в регионе, где широко распространены нектарницы, была определена так называемая Линия Уоллеса (по имени британского натуралиста). Эта линия обозначает границу между морями, которую не могли пересечь многие животные, и проходит разделение азиатской и австралийской фауны: виды с разных сторон Линии имеют значительные различия.

Однако оливковые (Cinnyris) и черные (Leptocoma) нектарницы до недавнего времени считались исключением, так как их можно было найти на всем пути от Китая до Австралии.

Новое исследование с использованием улучшенных методов отбора проб и анализов показало истинное генетическое разнообразие. Популяция Cinnyris оказалась разделена по Линии Уоллеса.

Один из вновь открытых видов обитает по одну сторону этой линии на архипелаге глубоководных островов Вакатоби, рядом с островом Сулавеси в Индонезии. Этот вид получил название Cinnyris infrenatus, а в обиходе его называют солнечной птицей Вакатоби.

Кроме генетической уникальности, у этого вида более темное оперение, более высокий и звонкий голос, а крылья короче, чем у оливковых сородичей. Предполагается, что именно поэтому он и остался в изоляции, в то время как другие Cinnyris смогли колонизировать территории за морями.

Также черные нектарницы Leptocoma aspasia, ранее считавшиеся одной популяцией и обитающие на Сулавеси и в Новой Гвинее, оказались отдельными видами. Орнитологам еще предстоит изучить их подробнее.

Новые открытия показывают, что в этом важном для эволюционной биологии регионе, который изучается уже третий век, до сих пор остаются виды, ожидающие своего открытия. По словам авторов, это служит напоминанием о том, что биоразнообразие присутствует повсюду.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кит
Изображение к статье: Кошка
Изображение к статье: Почему разные животные имеют одинаковый окрас?
Изображение к статье: Собакаа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео