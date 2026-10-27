Орнитологи из Дублинского университета (Ирландия) и Университета Халу Олео (Индонезия) провели молекулярный и биоморфологический анализ птиц-нектарниц, открыв несколько новых видов, которые ранее оставались неизвестными. Исследование опубликовано в Zoological Journal of the Linnean Society.

Эти птицы обитают не только в глубине тропических лесов, но и на окраинах городов, как отмечают авторы исследования. Один из новых видов назван в честь архипелага Вакатоби, где он живет рядом с людьми.

Нектарницы — это маленькие и красивые птички из семейства Nectariniidae (Нектарницевые), которые также известны как Солнечные птицы. Они являются дальними родственниками воробьев и внешне напоминают американских колибри, обитающих в тропическом поясе от Африки до Австралии.

Самцы нектарниц обычно отличаются яркими и радужными перышками, которые переливаются на солнце. Их красота восхищала не только натуралистов, но и художников с древности: птиц изображали в храмах на Яве в VIII–IX веках н.э., где поиск нектара олицетворял стремление к просветлению.

Еще в XIX веке в регионе, где широко распространены нектарницы, была определена так называемая Линия Уоллеса (по имени британского натуралиста). Эта линия обозначает границу между морями, которую не могли пересечь многие животные, и проходит разделение азиатской и австралийской фауны: виды с разных сторон Линии имеют значительные различия.

Однако оливковые (Cinnyris) и черные (Leptocoma) нектарницы до недавнего времени считались исключением, так как их можно было найти на всем пути от Китая до Австралии.

Новое исследование с использованием улучшенных методов отбора проб и анализов показало истинное генетическое разнообразие. Популяция Cinnyris оказалась разделена по Линии Уоллеса.

Один из вновь открытых видов обитает по одну сторону этой линии на архипелаге глубоководных островов Вакатоби, рядом с островом Сулавеси в Индонезии. Этот вид получил название Cinnyris infrenatus, а в обиходе его называют солнечной птицей Вакатоби.

Кроме генетической уникальности, у этого вида более темное оперение, более высокий и звонкий голос, а крылья короче, чем у оливковых сородичей. Предполагается, что именно поэтому он и остался в изоляции, в то время как другие Cinnyris смогли колонизировать территории за морями.

Также черные нектарницы Leptocoma aspasia, ранее считавшиеся одной популяцией и обитающие на Сулавеси и в Новой Гвинее, оказались отдельными видами. Орнитологам еще предстоит изучить их подробнее.

Новые открытия показывают, что в этом важном для эволюционной биологии регионе, который изучается уже третий век, до сих пор остаются виды, ожидающие своего открытия. По словам авторов, это служит напоминанием о том, что биоразнообразие присутствует повсюду.